Walker al Milan, come cambia la squadra di Conceiçao

Una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, 6 Premier League, 2 FA Cup, 4 coppe di lega inglesi e due supercoppe d'Inghilterra. Ed ancora 93 presenze con la nazionale inglese, un bronzo in Nations League e due secondi posti agli Europei nel 2020 e 2024.in prestito con diritto di riscatto., diventando uno dei giocatori maggiormente rappresentativi nell'era di Pep Guardiola e capitano nella stagione 2023/2024.

del pianeta, abbina questa caratteristica ad una forza fisica esplosiva, che gli consente di garantire presenza eNonostante qualche sporadica apparizione come centrale di difesa (più come soluzione di emergenza che come reale scelta tattica),

tra tutte le competizioni, alcune delle quali da subentrato, hanno fatto maturare nel giocatore inglese la volontà di cambiare aria, anche in virtù di una carta d’identità che inizia a far sentire il proprio peso ed al conseguente

I rossoneri, anche con il nuovo allenatore, hanno confermato l'assetto difensivo con la difesa a quattro, nella quale Walker dovrebbe diventareCon l’inserimento dell’inglese ci si aspetta undei movimenti avversari e quindi ad una migliore copertura degli spazi, e una maggiore: se il Milan delle ultime stagioni ha consolidato un’ottima sinergia sulla corsia mancina con Theo Hernandez e Rafa Leao, lo stesso non si è potuto dire della fascia destra dove: con Walker è lecito aspettarsi un Milan in grado di utilizzare entrambe le fasce in fase offensiva.

Inoltre, se si considera la naturale e proficua tendenza di Pulisic ad accentrare la propria manovra, la presenza di Walker potrebbe garantire all’inglese spazio perverso un’area di rigore che calciatori come Morata, Reijnders e Fofana potranno riempire per aumentare la pericolosità in fase offensiva.Deve essere infine consideratoal lavoro già messo in atto da Sergio Conceiçao.

Non resta altro da fare quindi che mettersi comodi ed attendere il debutto dell’inglese, ealla rosa attuale, e i suoi tifosi, stanchi di vedere la propria squadra galleggiare fuori dalle zone importanti della classifica.