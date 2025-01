Walker: "Palestra e wrestling, al Milan per vincere"

Kyle Walker, difensore inglese, ha parlato a Milan Tv della sua nuova avventura al Milan: "Essere qui è qualcosa di grandioso, da ragazzino ho sempre seguito il Milan e ora indossare questi colori mi rende orgoglioso e mi auguro che sia una seconda metà di stagione positiva.Da fuori hai la percezione che è un grande club dove hanno giocato grandi giocatori come Kakà, Ronaldinho, Beckham, Maldini, sono tutti calciatori a cui mi sono ispirato. Ora sono qui pure io. Abraham mi ha detto che dovevo venire qui e questo ha contribuito alla mia decisione".

"Nel calcio moderno, non basta più solo ciò che ti ha dato la genetica. Sento che se posso aggiungere qualcosa con il lavoro in palestra che mi renda più forte, veloce e più performante è giusto che lo faccia. Ringrazio mamma e papà per le caratteristiche che mi hanno dato, ma si può dare di più, e sento che sono ancora affamato di vittorie, voglio continuare a giocare a calcio il più a lungo possibile"."Seguivo molto il wrestling da ragazzino. Faccio come Triple H, che è il mio wrestler preferito. E' come salire su un ring quando gioco a calcio, è semplicemente diventato un rituale porta fortuna che mi sono portato dietro da quando ero ragazzino".