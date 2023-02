Quale sarà il futuro di? La domanda è sorta spontanea immediatamente dopo l'ennesima dichiarazione arrivata dasul suo passato e futuro. La showgirl argentina è ancora a tutti gli effetti l'agente del centravanti ex-Inter di cui ha raccontato non solo i motivi che l'hanno portato via dal club nerazzurro con la rottura traumatica con l'ambiente, ma anche delle offerte ricevute nel corso degli anni per lui.ha dichiarato, madi Maurito che, finito il prestito al, dovrà prendere una fondamentale decisione sul suo futuro.Così la prima cosa è togliere la fascia e magari dare la colpa alla sua donna/agente.Lui ha sempre scelto di restare nonostante le offerte, tranne quando non è stato più possibile". Wanda ha svelato quindi che l'addio all'Inter () fu una questione economica e proprio il lato economico dovrà essere centrale nella scelta estiva che potrebbe anche riportarlo in Italia e in Serie A.Oggi Icardi è in prestito secco al Galatasaray che non ha alcun diritto di prelazione sul suo futuro. Il bomber argentino in Turchia sta bene, ma gli investimenti fatti in Italia e la mai celata volontà di tenere a Milano i propri affetti e il business di Wanda potrebbero spingerlo ad un ritorno in Serie A.e quindi la prossima estate entrarà ufficialmente nell'ultimo anno di contratto aEd è qui che entra in gioco il discorso economico.Fino ad oggi il contratto di Icardi ha rappresentato, insieme alla questione caratteriale, il limite più grande per un ritorno nel nostro campionato. Entrando nell'ultimo anno di quel ricchissimo accordo, il margine di manvora si amplia.Un esempio pratico? Se Icardi volesse garantiti almeno 7 milioni di euro annui netti, un club italiano si troverebbe a versare non il doppio al lordo, ma soltanto 10 milioni circa.Come detto oggi tutto ciò che ruota attorno a Icardi ha un po' spaventato i nostri club che, sebbene stiano continuamente tenendo monitorato il suo rendimento (e con il Galatasaray sembra tornato il Maurito serpentesco dei primi tempi in nerazzurro), non lo ritengono ancora un investimento prioritario. Ci sono però. Entrambe le società preferirebbero un colpo più giovane e di prospettiva, ma dovendo restare entro determinati paletti di spesa, il profilo di Icardi resta fra quelli che sono inevitabilmente da prendere in considerazione. Per un ritorno in Italia che si fa sempre più possibile, prima però c'è da vincere un campionato storico in Turchia.