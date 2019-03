"Io da questo studio di Tiki Taka ho sempre parlato in maniera positiva nei confronti dell’Inter, come quando ho parlato di Lautaro Martinez". Si difende così Wanda Nara a Tiki Taka sul caso Icardi: "Non posso neanche dare dei suggerimenti positivi? Se Wanda fosse il problema, sai quanto ci mette l'Inter a darmi un calcio in culo e farmi andare via dalla trasmissione? Io non dico che Mauro sta male, lo ha detto il medico dell'Inter che sta male. Alla società ho detto che se la mia presenza qui a Tiki Taka dovesse rappresentare un problema allora sarei disposta a fare un passo indietro, ma loro mi hanno detto che non è un problema io sia qui".