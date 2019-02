Eh sì, inizia per “I” e finisce per “I” ed è accompagnato dalla sua dolce metà… È il momento per Serena di abbracciare @MauroIcardi e Wanda Nara! #CePostaPerTe pic.twitter.com/xhhoWv2Ne0 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 2 febbraio 2019

La crisi che sta attraversandoè al centro dei dibattiti di tutti i salotti più importanti della tv e consente a tanti opinionisti e non solo di dare la propria versione. Fra questi, immancabile, c'è anche, che oltre ad essere il volto di Tiki Taka è anche moglie e agente dell'attaccante e capitano nerazzurro Mauro Icardi.Anche Wanda ha voluto dire la sua sul momento negativo che sta attraversando la squadra cercando però di difendere sia l'allenatore Luciano Spalletti che il nuovo ad Beppe Marotta con cui presto è previsto un nuovo confronto per il rinnovo di Icardi.-"E' una crisi che può capitare e che si supera col lavoro. Mi spiace si parli così del mister e del suo lavoro, poi se si cambia o no quello lo vedremo: è una decisione della società. Non c'entra nulla Marotta, che sta cercando il meglio".