Intervistato da CBS Sport Golazo l'esterno della Juventus, Timothy Weah ha parlato dal ritiro della sua nazionale della sua aventura in Italia.



IMPARO - "Sto imparando molto alla Juventus e credo sia un bene, così posso crescere nel mio modo di giocare. In Italia mi sto ambientando, anche con i gesti tipici... (ride, ndr.)".



L'ITALIANO - Sto imparando la lingua ma parlo poco italiano, per fortuna ho un ottimo francese quindi capisco ciò che mi viene detto".