La prima volta non si scorda mai. Timothy Weah è andato in gol con la maglia della Juventus nell'amichevole vinta 3-1 sul Real Madrid. L'esterno statunitense classe 2000 arrivato dal Lille potrebbe non essere l'unico rinforzo sulla fascia destra per Allegri, che ha perso De Sciglio per infortunio e Cuadrado, passato all'Inter dopo essersi svincolato a parametro zero.



DUE NOMI - Giuntoli ha da tempo messo nel mirino Timothy Castagne. Il nazionale belga (classe 1995 ex Atalanta) è sotto contratto fino a giugno 2025 col Leicester, retrocesso dalla Premier League. Sul tavolo ci sono le offerte di Fulham e Rennes, ma almeno per ora il calciatore preferisce aspettare la Juve. Che in alternativa non perde di vista Emil Holm. Lo svedese dello Spezia (classe 2000) si è infortunato nel finale dell'amichevole vinta ieri contro il Wolfsburg. Sulle sue tracce ci sono anche Atalanta, Sassuolo e West Ham.