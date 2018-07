Prime parole da giocatore del West Ham per Felipe Anderson: "Sono veramente felice e realizzato di essermi trasferito qui. Il West Ham è un club ricco di tradizione, tanti grandi calciatori hanno giocato qui come Bobby Moore, Tevez e Di Canio. Erano grandi giocatori e qui, io punto in alto e chissà, magari potrei raggiungerli e diventare una leggenda qui. E' un sogno che si realizza".