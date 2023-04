Il Siviglia ha evidenti problemi economici ed è costretta a vendere nella finestra estiva di mercato. Data questa situazione, l'ex allenatore degli andalusi Julen Lopetegui, attuale tecnico del Wolverhampton, vuole approfittarne. Secondo Fichajes, il club inglese, su consiglio del manager basco, ha messo gli occhi su Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino. La squadra spagnola, nonostante le necessità, non ha intenzione di far partire il venticinquenne per meno di 40 milioni di euro.