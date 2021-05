L'atteso via libera dei medici è arrivato. Raul Jimenez può tornare a giocare, ma a una condizione: che indossi sempre un casco protettivo. L'attaccante messicano non scende in campo dal 29 novembre 2020, quando rimediò un colpo violentissimo alla testa in uno scontro aereo con David Luiz durante la sfida tra Arsenal e Wolverhampton. La diagnosi fu davvero tremenda: frattura del cranio e intervento chirurgico. Oggi il messicano sta meglio e da circa due mesi e mezzo è tornato ad allenarsi con le dovute precauzioni. Domenica dovrebbe arrivare la convocazione per l'ultimo match di campionato contro il Manchester United. Lo ripota il Daily Star.