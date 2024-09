Youth League, partenza a razzo delll'Inter: 4-2 in casa del Manchester City

Getty Images

, direttamente in Inghilterra,. Un risultato che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni della competizione giovanile, destinata alle formazioni Under 19 delle squadre che militano in Champions League.: una vittoria in rimonta, dopo la rete di Alfa-Ruprecht al 2', che sembrava aver indirizzato la gara a favore degli inglesi. La sfida, tuttavia, ha preso una direzione diversa e favorevole alla squadra di Zanchetta, quando Berenbruch all'8', Lavelli su rigore al 15' e Alexiou al 17' hanno trafitto Wint e regalato il doppio vantaggio agli italiani.

Nella ripresa Alfa-Ruprecht ha provato a riaprire la partita al 48', ma l'Inter ha amministrato il risultato e ha poi chiuso i conti con Berenbruch all'81'.