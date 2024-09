Youth League, Juventus-Psv 1-0: decide il figlio di Paolo Montero

47 minuti fa

La Youth League della Juventus inizia nel migliore dei modi: i Primavera bianconeri, allenati da Francesco Magnanelli, hanno battuto i pari età del Psv Eindhoven per 1-0, in attesa dei grandi di Thiago Motta contro lo stesso avversario all'Allianz Stadium.



Decisivo, dopo una decina di minuti nella ripresa, il guizzo di Alfonso Montero su calcio d'angolo; si tratta proprio del figlio di Paolo, ex centrocampista bianconero che l'anno scorso ha rilevato Massimiliano Allegri nelle ultime partite di campionato sulla panchina della prima squadra. Oggi Montero Senior allena la Next Gen, mentre Montero Junior ha appena consegnato i 3 punti alla Juve Primavera.