Alberto Zaccheroni, ex allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax sulle pagine de Il Corriere Torino. Queste le sue dichiarazioni più significative: "Juve favorita? Loro hanno giocatori ed entusiasmo, ma i bianconeri sono superiori: in Champions pesa l’esperienza. Mi preoccupa il City, ma con Cristiano alla Juve può bastare una palla. E Allegri ha dato alla squadra una duttilità enorme: se manca qualcuno, non si deve mettere le mani nei capelli. Rischiare CR7? Premesso che alla Juve hanno il polso della situazione, non lo farei. Non è una finale e loro sono più forti, anche senza CR7. Mai fidarsi dei giocatori, ma dei medici. Una volta, all’Inter, feci giocare Cristiano Zanetti: dopo 10 minuti, stiramento, rimase gambe all’aria, stecchito".