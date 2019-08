Zdenek Zeman non risulta mai banale. Nemmeno nelle vesti di opinionista, che stavolta ha individuato il nuovo allenatore dell'Inter Antonio Conte come bersaglio dei suoi attacchi. Dalle pagine de Il Giornale, il tecnico boemo ha commentato così l'impatto dell'allenatore salentino nella galassia nerazzurra: "Conte sta allestendo la nuova squadra utilizzando le proprie convinzioni e la sua idea di calcio. Ha un ostacolo da superare: deve riuscire a trascinare tutto l’ambiente, convincere il gruppo a seguire i suoi insegnamenti e i suoi metodi d’allenamento. A sentire le voci che girano, dello spogliatoio interista non si parla benissimo in fatto di applicazione".