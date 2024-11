Zirkzee lascia Manchester? La Juventus ci pensa: per i bookie può tornare da Thiago Motta già a gennaio

AFP via Getty Images

Trae ilnon è mai sbocciato l'amore. L'ex Bologna non ha entusiasmato l'ambiente e lo scarso minutaggio delle ultime settimane potrebbe essere il primo indizio della partenza nella prossima sessione di mercato. Ci pensa la Juventus, ci pensa soprattutto Thago Motta, a cui non dispiacerebbe riabbracciare il belga dopo la cavalcata con il Bologna. Anche nelle quote di Snai l'ipotesi inizia a prendere forma: il trasferimento a gennaio si gioca a 3,50. Zirkzee rinforzerebbe un attacco "corto" e non sempre garanzia di gol, sostituendo o affiancando Dusan Vlahovic.

I diversi pareggi rimediati nelle ultime settimane hanno rallentato il cammino di Thiago Motta, ora sesto in classifica a quattro punti dal Napoli. La Juventus resta comunque la terza forza del campionato secondo gli esperti, che vedono lo scudetto bianconero a 6,50, dietro ad Inter (1,80) e Napoli (3,50). Più alla portata, al momento, la qualificazione alla prossima Champions League, in lavagna a 1,30.