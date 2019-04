Dopo l'1-1 di mercoledì ad Amsterdam, martedì prossimo Hakim Ziyech sarà ancora una volta uno dei pericoli pubblici principali per la Juventus nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Per il fantasista dell'Ajax quella dello Stadium sarà la prima uscita ufficiale in Italia e chissà che non possa essere il preludio a un futuro in Serie A, quello che solo pochi mesi fa avrebbe potuto essere il suo campionato.



A calciomercato.it, il calciatore marocchino ha parlato senza freni aprendo più di uno spiraglio per il futuro: "La Roma un capitolo chiuso? No, non credo. Mi sento regolarmente con Kluivert e abbiamo parlato spesso del calcio italiano. Non c'è un campionato dove preferirei giocare. Dipende dal tipo di progetto che il club ha su di me. L'importante per me è continuare a crescere sempre come giocatore". Parole di stima e di apprezzamento che si scontrano però con una realtà nella quale oggi Ziyech ha una valutazione di mercato come minimo raddoppiata rispetto ai 35 milioni di euro di un'estate fa, quando i giallorossi avevano ottenuto il sì prima di virare bruscamente su Steven Nzonzi, pallino dell'ex ds Monchi e rivelatosi uno dei flop della stagione in corso.



Una stagione nella quale la squadra di Ranieri insegue ancora il traguardo di un posto nella prossima Champions League, obiettivo ineludibile per programmare un futuro prossimo con qualche ambizione e non un'estate di sudore, lacrime, sangue e qualche sacrificio eccellente sul mercato. Tra cui la rinuncia definitiva al sogno Ziyech.