è uno che di derby di Torino se ne intende: "Erano sempre grandi battaglie" racconta nella nostra intervista. Degli undici anni passati tra i pali della Juventus se ne ricorda uno in particolare: "Quello del marzo 1983 nel quale vincevamo 2-0 e abbiamo perso 2-3". Ko amaro, amarisso. Tanto che dopo quasi quarant'anni ancora brucia: "Ce ne sono stati talmente tanti belli che ci si ricorda di quelli brutti"."Io non mi sono mai lamentato in vita mia, ma quella volta... evidentemente è stato un fallo fatto particolarmente bene che l'arbitro non aveva visto".