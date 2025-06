Arsenal-PSV pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Arsenal PSV: confronto quote sul ritorno degli Ottavi di Champions del 12 marzo

A mio avviso l'Arsenal vincerà agevolmente il match. Seppur con la qualificazione già in tasca, i 'Gunners' hanno il potenziale per far divertire i propri tifosi con gol e spettacolo. Andrea Stefanetti

L'Arsenal, alle ore 21:00, ospiterà il PSV in occasione del ritorno degli Ottavi di Champions League. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un’occhiata alleEcco invece le quote di Arsenal-PSV di diversi operatori:I padroni di casa, reduci dalla vittoria schiacciante per 1-7 nell'andata, si presentano all'incontro dopo il pareggio esterno contro il Manchester United. Il PSV, invece, ha ritrovato la vittoria battendo 2-1 l'Heerenveen., soprattutto dopo aver praticamente messo in cassaforte la qualificazione con la larga vittoria dell'andata. Dall'altra parte, il PSV cercherà di riscattare la deludente prestazione del primo incontro e vorrà fare di tutto per mettere in difficoltà i Gunners.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookies nelle quote sul risultato esatto del match di ritorno degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Arsenal-PSV? Il parere dei bookies

Dopo la netta vittoria dell'Arsenal nel match d'andata,La quota più alta per questo esito è offerta da Sisal e Betsson a 12, mentre Goldbet propone una quota di 11.

I precedenti di Arsenal-PSV

Arsenal-PSV: le probabili formazioni

Le due squadre si sono affrontate 11 volte, con un bilancio che pende a favore dell'Arsenal: 5 vittorie contro le 2 del PSV e 4 pareggi. Come già accennato, l'ultimo incontro risale all'andata degli ottavi di Champions League, dove l'Arsenal ha vinto in trasferta con un clamoroso 1-7.

Ecco le probabili formazioni di Arsenal-PSV redatte dai nostri esperti:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White,Lewis-Skelly, Partey, Saliba; Odegaard, Gabriel Magalhaes, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

PSV (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Mauro Junior,Saibari, Flamingo; Boscagli, Perisic; Schouten, Til, Lang; De Jong.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Arsenal e PSV, in programma per domani sera alle ore 21:00 e valida per il ritorno degli ottavi di Champions, sarà trasmessa su Sky al canale 252 e in streaming su Sky Go. Inoltre, la partita sarà in diretta anche in chiaro su TV8 e sulla sua applicazione streaming.