Inter-Fluminense pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto

Scopri il pronostico Inter-Fluminense con il parere dell'esperto sul risultato esatto

Confronto quote Inter-Fluminense + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Inter-Fluminense sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il valore delle due squadre, l’Inter batterà il Fluminense. Le due vittorie contro Urawa Red Diamonds e River Plate hanno riportato entusiasmo in casa nerazzurra che ora cercano di staccare il pass per i quarti di finale. Dopo il mezzo passo falso iniziale, l’Inter vuole provare ad arrivare fino in fondo ma per farlo dovrà battere il Fluminense. Attenzione alla squadra di Renato Portaluppi, che potrebbe mettere in difficoltà vista la miglior condizione fisica. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Fluminense? La chicca dell'esperto

Quote Inter-Fluminense Over/Under

Lunedì 30 giugno, con fischio d’inizio alle ore 21 italiane, l’. La sfida, valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA per Club, si giocherà alla Bank of America Stadium di Charlotte e si preannuncia aperta e combattuta. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro il River Plate, che ha permesso alla squadra di Cristian Chivu di conquistare il primo posto nel Gruppo E. Il Fluminense, invece, ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund nel Gruppo F e ha pareggiato 0-0 l’ultima gara giocata contro il Mamelodi. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra italiana allenata da Cristian Chivu è considerata favorita dai bookmakers. La vittoria dell’Inter, infatti, si attesta intorno all’1.70. Il successo del Fluminense, invece, paga oltre 5 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbe avere la squadra brasiliana contro i vice campioni d’Europa.Per Inter-Fluminense ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, in cui potrebbero vedersi anche pochi gol. Da un lato, troviamo l’Inter che è reduce dalla vittoria contro il River Plate che è valsa il primo posto nel Gruppo E. Dall’altro lato, invece, il Fluminense che ha pareggiato con il Mamelodi dopo aver battuto l’Ulsan HD. Pertanto, i. Ci aspettiamo una gara comunque aperta, ma in cui le due squadre proveranno a concedere poco all’avversaria.A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Inter-Fluminense

Statistiche Inter-Fluminense

Il Fluminense non ha perso nessuna delle ultime nove partite giocate.

Nelle ultime sei partite giocate dall’Inter si è registrato un Under 10,5 Corner.

In quattro delle ultime cinque partite giocate dal Fluminense è arrivato un Under 2,5.

In quattro degli ultimi cinque incontri giocati dal Fluminense si è registrato un Under 10,5 Corner.

Probabili formazioni di Inter-Fluminense

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter Fluminense, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.: Fabio, Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Rene; Hercules, Martinelli, Nonato; Arias, Everaldo, Canobbio.