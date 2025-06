Questa sera scenderanno Juventus e Como all'Allianz Stadium di Torinoper il posticipo della prima giornata di Serie A. Di seguito troverai tutte le quote scommesse Juventus Como:





La partita tra Juventus e Como segnerà l’esordio ufficiale di Thiago Motta sulla panchina bianconera, così come il ritorno del Como in Serie A. Gli operatori considerano i bianconeri come favoriti. Effettivamente, per qualità e profondità della rosa, la Vecchia Signora parte avvantaggiata nei pronostici.

Dove trovare le migliori quote di Juventus-Como?

Conoscere le quote scommesse prima di una partita è fondamentale per valutare tutte le opzioni disponibili, poiché nel calcio esistono diversi tipi di mercati su cui è possibile scommettere. Per piazzare delle giocate in tutta sicurezza in Italia, è. Questi siti non solo garantiscono affidabilità, ma spesso offrono anche degli interessanti bonus scommesse tra cui bonus senza deposito e freebet.

Prima di leggere il nostro pronostico su Juve Como, vi consigliamo di visionare il nostro focus sulle quote vincente Serie A.



Il nostro pronostico di Juventus-Como

*Le quote indicate possono subire variazioni

Come abbiamo visto nelle partite del primo turno, effettuare un pronostico per questa giornata di Serie A non è affatto semplice. Sebbene la Juventus sia la chiara favorita per la vittoria grazie alla qualità superiore dei suoi giocatori, il Como potrebbe sicuramente mettere in difficoltà i bianconeri con una partita difensiva basata su rapide ripartenze. Tuttavia, riteniamo che la

Pronostico Juventus Como con risultato esatto

In base alle nostre analisi, il. Come sottolineato in precedenza, ci aspettiamo una vittoria da parte dei bianconeri che faranno valere la maggiore qualità della propria rosa sia dal punto di vista difensivo che offensivo. La squadra lombarda non sembra avere i mezzi per impensierire seriamente gli uomini di Thiago Motta, anche se il tecnico del Como Fabregas cercherà di giocarsi le sue carte.

Juventus Como pronostico sanzioni

Il nostro pronostico Juventus Como è anche legato alle sanzioni e in particolare ai calci di rigore. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per iniziare al meglio il campionato, ma nel calcio nulla è mai certo, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione dei rigori. Nella passata stagione, infatti,. Analizzando le quote del bookmaker, possiamo notare che l'assegnazione di un rigore è quotata a, mentre in favore dei. Su, invece, il rigore è quotato a 2.65 e a 3.05 in favore dei bianconeri.

Juventus Como pronostico primo marcatore

Juventus Como statistiche partite precedenti

Juventus Como le probabili formazioni

Dove vedere Juventus Como in Tv o Streaming

Un altroapprezzato dagli utenti è quello riguardantePer la formazione bianconera si punta a una certezza:. L’attaccante bianconero è pagato acome primo marcatore della sfida. Il giovane, invece, è quotato aCi sono stati benche hanno vinto 13 incontri. Il Como ha conquistato solo 4 vittorie, mentre ci sono stati 12 pareggi. Interessante è anche il dato sui gol: la Juventus ha segnato un totale di 37 reti, contro le 21 del Como. L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla stagione 2002-2003 in Serie A, dove la Juventus vinse in trasferta con un punteggio di 1-3. I gol furono segnati da Pecchia per il Como, mentre per la Juventus andarono a segno Di Vaio, Camoranesi e un autogol di Juarez all'inizio della partita.Ma ora diamo uno sguardo al presente e andiamo a vedere le probabili formazioni di Juventus Como:: Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.: Audero; Moreno, Dossena, Goldaniga, Cassandro; Mazzitelli, Engelhardt; Da Cunha, Cutronem Strefezza; Belotti. Allenatore Fabregas.Per Thiago Motta ballottaggio tra Locatelli e Fagioli. Non ci saranno sicuramente Miretti e Adzic per infortunio. Fabregas dovrà fare a meno dello squalificato Iovine. Da valutare invece le condizioni di Varane e Kone. Diversi ballottaggi per l’allenatore: Engelhardt-Braunoder, Mazzitelli-Baselli e da ultimo Da Cunha-VerdiLa prima giornata di Serie A che vede sfidarsi Juventus e Como sarà visibile in. Non ci sarà la copertura di Sky o della Rai. Lo streaming sarà disponibile da pc, smartphone e tablet su DAZN.

Dopo aver esaminato con attenzione le, possiamo concludere che il match si prospetta impegnativo per i bianconeri. Nonostante le difficoltà che potrà incontrare, la, che potrebbe risultare decisiva durante la partita. I bookmaker considerano la Juventus come la squadra favorita, e noi condividiamo questa valutazione.