La Fiorentina torna a Udine a poco meno di un anno da quel tragico 4 marzo 2018, il giorno che nessun tifoso viola dimenticherà mai, quello dell'improvvisa scomparsa del capitano Davide Astori nelle ore che precedevano la partita contro i bianconeri. E oggi il calciatore bergamasco sarà ricordato in maniera speciale prima che le squadre di Nicola e Pioli si sfidino e dalle rispettive tifoserie. Poi ci sono i tifosi "vip" come Gaetano Curreri, leader degli Stadio, che alla Rai ha confessato che presto uscirà una nuova canzone in memoria propri di Astori: "ll ricordo di Davide è commovente, lui era davvero un uomo perbene, sapeva fare squadra, e in un ambiente di giocatori giovani, era fondamentale. Sto cercando di scrivere una canzone su di lui, è un dolore che devo buttar fuori e le canzoni servono anche a questo".