1700 vittorie in Serie A per la Juventus: prima in Italia a riuscirci

Getty Images

(quattro pareggi), più precisamente dal 9 novembre quando gli uomini di Thiago Motta si imposero allo Stadium nel Derby della Mole contro il Torino.Come riportato da Opta, la Juventus raggiunge così nell'elite del calcio europeo le altre tre compagini che, considerando i top-5 campionati continentali, avevano già tagliato questo importante traguardo dal 1929/30: Real Madrid, Barcellona e Arsenal.

, dopo quello segnato in settimana in Coppa Italia contro il Cagliari e quello contro il PSV Eindhoven in UEFA Champions League dello scorso 17 settembre. Inoltre si tratta anche del primo centro fuori casa per il giocatore argentino da quando è arrivato alla corte di Thiago Motta.