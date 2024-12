Poker del Bologna in Coppa Italia: eliminato il Monza, ora una tra Atalanta e Cesena

Getty Images

Non poteva andare meglio il debutto stagionale del Bologna in Coppa Italia: i rossoblù vincono 4-0 in casa contro il Monza alla fine di una partita mai in discussione.. In una partita a senso unico, alla mezz'ora del primo tempo Pobega e Orsolini indirizzano la partita verso i rossoblù nel giro di tre minuti. Nella ripresa i gol di Dominguez e Castro eliminano il Monza di Nesta e qualificato il Bologna al prossimo turno, nel quale giocherà contro una tra Atalanta e Cesena (si sfideranno mercoledì 18 dicembre alle 18.30).

- Poker della squadra di Italiano con Santiago Castro, che salta Izzo con una finta e segna con un rasoterra preciso da dentro l'area.- Tap-in di Dominguez per il gol del 3-0 rossoblù: l'argentino appoggia il pallone in porta sfruttando un cross basso di Iling junior dalla sinistra.- Raddoppio di Orsolini con uno scavetto di sinistro davanti a Pizzignacco.- Pobega sblocca la partita alla mezz'ora con un gran tiro dal limite dell'area che finisce sotto la traversa.: 32' Pobega, 35' Orsolini, 63' Dominguez.

: -: Izzo (M).: (3-5-2): Ravaglia; Holm (dal 78' Corazza), Casale, Lucumì (dal 78' Erlic); Lykogiannis, Freuler (dal 61' Moro), Ferguson (dal 61' Urbanski, Pobega, Iling Junior; Castro, Orsolini (dal 39' Dominguez).: Italiano.: Pizzignacco; D’Ambrosio (dal 64' Carboni), Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Colombo (dal 71' Martins), Ciurria (dal 71' Sensi); Vignato (dal 46' Dany Mota); Petagna (dal 64' Forson), Maric.: Nesta.