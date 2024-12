Bologna, poker al Monza in Coppa Italia: Orsolini ko, la curva insulta Thiago Motta

Getty Images

Non poteva andare meglio il debutto stagionale del Bologna in Coppa Italia: i rossoblù vincono 4-0 in casa contro il Monza alla fine di una partita mai in discussione.. In una partita a senso unico, alla mezz'ora del primo tempo Pobega e Orsolini - uscito poco prima dell’intervallo per infortunio - indirizzano la partita verso i rossoblù nel giro di tre minuti. Nella ripresa i gol di Dominguez e Castro eliminano il Monza di Nesta e qualificato il, che si sfidano mercoledì 18 dicembre alle ore 18.30).

Nel finale, prossima avversaria in campionato. Invece dal resto dello stadio è partito qualche fischio per dissociarsi. Sempre per la cronaca, la curva rossoblù non andrà in trasferta sabato allo Stadium di Torino per protestare contro le regole del club bianconero per il settore ospiti.

- Poker della squadra di Italiano con Santiago Castro, che salta Izzo con una finta e segna con un rasoterra preciso da dentro l'area.- Tap-in di Dominguez per il gol del 3-0 rossoblù: l'argentino appoggia il pallone in porta sfruttando un cross basso di Iling junior dalla sinistra.- Raddoppio di Orsolini con uno scavetto di sinistro davanti a Pizzignacco.- Pobega sblocca la partita alla mezz'ora con un gran tiro dal limite dell'area che finisce sotto la traversa.: 32' Pobega, 35' Orsolini, 63' Dominguez.

: -: Izzo (M).: (3-5-2): Ravaglia; Holm (dal 78' Corazza), Casale, Lucumì (dal 78' Erlic); Lykogiannis, Freuler (dal 61' Moro), Ferguson (dal 61' Urbanski, Pobega, Iling Junior; Castro, Orsolini (dal 39' Dominguez).: Italiano.: Pizzignacco; D’Ambrosio (dal 64' Carboni), Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Colombo (dal 71' Martins), Ciurria (dal 71' Sensi); Vignato (dal 46' Dany Mota); Petagna (dal 64' Forson), Maric.: Nesta.