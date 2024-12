Bologna, infortunio per Orsolini: le condizioni, è a rischio per la Juventus

GETTY

Nel corso della prima frazione della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia fra Bologna e Monza,, in seguito alla realizzazione della rete del raddoppio contro la squadra guidata da Alessandro Nesta.Il Bologna raddoppia subito al 35' con Riccardo Orsolini. Il Monza si riversa in attacco alla ricerca della rete del pareggio, ma sugli sviluppi di una situazione di calcio d'angolo subisce il contropiede dei rossoblù, che recuperano palla in area di rigore e verticalizzano per Castro, bravo a suggerire verso Orsolini, il quale fredda Pizzignacco con un morbido tocco sotto. Tuttavia, dopo pochi secondi, Orsolini si è toccato il flessore della coscia destra ed è uscito per infortunio. Grande gioia per il gol del 2-0, maImmediato il cambio per il tecnico Vincenzo Italiano che ha inserito Dominguez al suo posto.

Nel corso delle prossime ore,– a cui si sottoporrà l’esterno azzurro –