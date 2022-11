Il calcio è democratico: giocano i migliori. L'ultima conferma in questo senso è rappresentata da(per usare un eufemismo). Sin dalle prime voci sul suo possibile approdo in maglia nerazzurra, era partita una campagna contro di lui sui social. Dove la maggior parte delle critiche riguardava il suo sorriso dopo l'errore commesso allo scadere della partita persa in rimonta all'Olimpico contro il Milan, rilanciato dal gol-scudetto di Tonali. Era il 24 aprile, tre giorni prima del recupero di campionato perso dall'Inter a Bologna con la papera di Radu nel finale. Sotto accusa c'era anche l'età di Acerbi:, due colpi a parametro zero. Ma gli esami non finiscono mai e il prossimo è domenica sera contro la Juventus allo Stadium di Torino, doveal centro della difesa a tre con Skriniar e Bastoni. In prospettiva futura, classe 1988: sedici anni in più e non sentirli.