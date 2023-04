Intervenuto su Rai2 per commentare la giornata di campionato, Lele Adani ha commentato duramente l'ennesimo stop in campionato dell'Inter: "Ieri ero allo stadio, i tre attaccanti alla fine sembravano che non sapessero cosa fare. Non erano lucidi. Non vedo i volti di giocatori che hanno fame. L'allenatore ha grandi responsabilità quando calciatori forti come quelli dell'Inter calano di livello come ora. I problemi sono tanti".