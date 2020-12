Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista televisivo, ieri sera è stato ospite della 'Bobo Tv' e ha detto la sua sull'utilizzo col contagocce di Christian Eriksen all'Inter: "Secondo me non è una questione personale, altrimenti non sarebbe tollerabile a certi livelli. Oggi Eriksen viene considerato alla stregua di un gregario, per questo viene messo in campo solo negli ultimi minuti di gara. Quello che non accetto - però - è considerare Eriksen un giocatore normale, non è vero. E non è vero che in Italia non conoscevamo Eriksen: lo conoscevamo tutti. In Italia la gente non è scema, come vogliono far credere. Eriksen non viene dal campionato del Lussemburgo, viene dalla Premier League dove ha fatto la differenza, risultando il secondo miglior giocatore per gli assist dopo De Bruyne".