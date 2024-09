ZUMAPRESS.com

Adani esalta Fonseca: “Ha avuto idee e palle”

11 minuti fa



Alla Domenica Sportiva Lele Adani commenta così le scelte di Paulo Fonseca nel derby tra il suo Milan e l’Inter: "Già dai messaggi mandati durante la conferenza stampa della vigilia ha spiegato fortemente come si vince e come si batte una squadra forte come l'Inter, cioè giocando meglio con la palla e non difendendo di più. Il Milan è stata la squadra che ha avuto più occasioni da gol con un atteggiamento nuovo. Fonseca ha avuto idee e palle".