Adani: "L'Inter sta raschiando il fondo del barile delle energie. Bisseck-Ndicka, era fallo"

Mondadori Portfolio via Getty Images

L'ex difensore ha detto la sua sulla situazione dei nerazzurri, arrivati alla terza sconfitta consecutiva: dopo i ko contro Bologna e Milan (Coppa Italia), è arrivato quello contro la Roma a San Siro, che ha permesso al Napoli di prendersi la vetta solitaria della classifica in Serie A.- Adani, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha spiegato con la stanchezza il momento di difficoltà della squadra di Simone Inzaghi: "L'Inter si è allungata, credo sia sinceramente stanca. Sta raschiando il fondo del barile delle energie. Ricordo che l'Inter, uscendo dalla Coppa Italia, ha perso il sogno del triplete. Adesso perde altri tre punti nella corsa scudetto".

- Adani prosegue sottolineando come non cambino i giudizi sulla stagione: "Nel mondo, solo altre due squadre potevano farlo: Barcellona e PSG. Per cui finora la stagione dell'Inter è stata più che positiva. Solo che il PSG in ambito locale non gareggia, si gioca dal secondo posto in giù: ha fatto una grande impresa eliminando il Liverpool e poi l'Aston Villa ed è in corsa per la Champions".- Adani continua sottolineando il valore della rosa: "Per me il percorso dell'Inter è virtuoso, ma ha spremuto i nerazzurri. Le disattenzioni, il fatto che si arrivi tardi, che corri male, qualche rotazione che non è andata a buon fine, ma la stagione finora è stata questa. Lo so che raccogliere è diverso che fallire o arrivare corto, ma il percorso va visto dall'inizio. Dicevamo che la rosa dell'Inter aveva 20 titolari, non possiamo non dirlo adesso. Possiamo dire che chi come Taremi è subentrato non ha dato ed è diventato un problema. Con la Roma c'erano in campo Calhanoglu, Barella, Acerbi, Pavard, Dimarco, Lautaro: sono titolari. Poi è entrato Frattesi che è un altro titolare. Questa squadra o non è all'altezza sempre o è stanca".

- Infine, Adani si concentra sul contatto tra Yann Bisseck e Evan Ndicka in Inter-Roma, i nerazzurri chiedevano rigore ma l'arbitro non ha concesso e il VAR non è intervenuto: "Diventa falloso quando Bisseck prende il tempo a Ndicka, il romanista è dietro e deve cinturare. Quando lo lascia il fallo lo ha già fatto".