Leader silenzioso. Mai una parola fuori posto, esemplare dentro e fuori dal campo.Un professionista vero, voluto fortemente da Antonio Conte, diventato un valore aggiunto di Simone Inzaghi, letteralmente conquistato dalla sua disponibilità e dalla sua affidabilità. Uno dei migliori nella sfida vinta ieri sera contro il Napoli, uno dei più positivi dell'intera annata nerazzurra, nella quale ha giocato 13 volte, dodici da titolare, con un gol e un assist all'attivo.Quello che non è ancora in grado di dare ​Denzel Dumfries, arrivato in estate dal Psv per sostituire Hakimi e diventato rapidamente una seconda scelta, alle spalle dell'ex giocatore di Parma e Manchester United. E' vero che un periodo di adattamento, soprattutto per chi arriva dall'estero, va concesso, ma per l'olandese diventare titolare sarà più duro del previsto.Un profilo che ogni club vorrebbe avere, non solo ogni allenatore. Per quello che è il rapporto qualità-prezzo.. Cifre contenute, per una riserva diventata una prima scelta, per un giocatore che merita la considerazione di Mancini. Chissà che il capitolo Nazionale, della quale ha difeso i colori per 36 volte, non possa riaprirsi a marzo, per i playoff che valgono il Qatar.