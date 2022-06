Resta all'Inter. Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi, ha parlato ai giornalisti presenti sotto la sede dell'Inter "L'incontro con l'Inter? Ho bevuto un thé, era buonissimo. Tutto ok. Sono stato in sede per Bastoni e Inzaghi? Ho anche Darmian, Ranocchia, tanti giovani...Ci sono possibilità che Ranocchia rimanga all'Inter? Ci sono sempre possibilità, ha il contratto fino al 30 giugno".







BASTONI - "Devo tranquillizzare i tifosi dell'Inter per Bastoni? Assolutamente. Bastoni rimane all'Inter sicuramente. Ha un contratto con l'Inter, è felice di giocare con l'Inter. Non è un problema. E' possibile che si riveda il contratto di Bastoni? Io li rispetto i contratti, se mi chiamano...".



INZAGHI - Poi alla domanda "il rinnovo di Inzaghi è fatto?" Tullio Tinti non ha voluto rispondere.