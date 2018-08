L'agente di Albin Ekdal, Martin Klette, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sampdoria News sul possibile passaggio in blucerchiato: "Albin ha tenuto aperte le varie opzioni per diversi campionati europei. Quella in Serie A è stata un'ottima esperienza per lui e di conseguenza, se si concretizzasse l'ipotesi, tornerebbe con piacere. Il mio partner italiano Filippo Cavadini si è tenuto in contatto con la Sampdoria per diversi mesi. Albin si immaginerebbe volentieri con indosso la casacca blucerchiata, essendo un club di tradizione con buone ambizioni".