Martin Sendoa, agente del centrocampista classe 2002 del Colon, Facundo Farias, ha parlato in argentina a Sport 9, confermando l'interesse della Fiorentina per lui.



FIORENTINA - "La Fiorentina? Interesse concreto, anche se non è vero che hanno già chiamato il club. Ho una linea diretta con la Fiorentina, li ho sentiti e mi hanno detto che le cose non stanno così. Parliamo con Burdisso, l'offerta arriverà da noi. Voglio che Facundo resti per giocare la Copa Libertadores ma non so se il presidente riuscirà a trattenerlo: se arriva qualcuno e paga la clausola, lo porterà via anche se io sto dicendo ai club interessati di farlo a giugno prossimo. C'è anche lo Zenit dietro il giocatore, ma decide il proprietario cosa fare. Facundo ha un anno e mezzo di contratto ma non volevano rinnovare, ora la palla l'abbiamo noi".