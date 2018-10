L'agente di Orestis Karnezis, Vassilis Panagiotakis, ha parlato a Radio Marte del momento del suo assistito: "Orestis è molto felice della città, della squadra, del rapporto con De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti e il preparatore dei portieri Nista. Il Napoli si capisce subito che è una squadra importantissima non solo in Italia, ma in tutto il mondo e per lui è un orgoglio farne parte. Lui rispetta tutte le decisioni dell'allenatore e ha un ottimo rapporto con Ospina".