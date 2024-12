Ag. Martinez Quarta: "Torino? Non vuole lasciare la Fiorentina"

Getty Images

allontana il: "".Si sono rincorse nelle ultime settimane voci sul possibile addio alla viola da parte del difensore argentino, corteggiato anche dalla società granata.- Gustavo Goni, agente di Martinez Quarta, ha spiegato a FirenzeViola.it: "Torino? Non so niente di tutto ciò. Sono rumors, solo rumoprs. Nessuno mi ha chiamato".- "Come sta vivendo il momento? Bene, lavora per tornare a giocare tutte le partite. Ovviamente vorrebbe trovare più continuità e vuole tornare a giocare ogni gara, e sta lavorando per tornare e riprendersi il posto che merita".

- "In questo momento non c'è niente. Non ho niente tra le mani. E non possiamo far caso a tutto ciò che si dice. Lucas ha tanti anni di esperienza alle spalle e ora è concentrato sulla Fiorentina. È la sua squadra e ora non ci sono altre cose, poi si vedrà".- "Non abbiamo parlato del tema. Lucas ha rinnovato pochi mesi fa e non stiamo pensando di andare via da Firenze. Se poi succederà qualcosa ne parleremo, ma oggi il Chino è della Fiorentina e si dedica alla sua squadra, al 100%".