Federico Pastorello, noto agente fra gli altri anche del poritere del Napoli, Alex Meret ha parlato a margine dell'incontro con l'assoagenti di cui fa parte del futuro del suo assistito.



MERET - "La stagione del Napoli è molto complicata, con il cambio di allenatore la concentrazione e il lavoro è soprattutto sulla stagione in corso. Alex ha il contratto in scadenza ma con opzione automatica, quindi non c'è tutta questa fretta. La disponibilità da parte del ragazzo per rimanere a Napoli è sempre stata assoluta, poi vedremo come andrà alla stagione. Siamo aperti un po' a tutto. Possibilità di vedere Meret svincolato? Non credo, l'opzione è a favore del Napoli e penso verrà esercitata al 100%. Arrivati a quel punto si farà il punto della situazione con il club, c'è grande serenità di rapporti".



ARTHUR - "Sono molto contento per Arthur. Veniva da una stagione dove è stato fuori per infortunio e un'altra dove ha giocato in un modulo non congeniale alle sue caratteristiche. Futuro? Vediamo come finirà la stagione. C'è un diritto di riscatto più sulla carta che in pratica. A Firenze sta bene e si trova a suo agio con la Fiorentina, ma il problema è lo stipendio"