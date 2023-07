Vinicius Prattes, agente di Rogerio, ha ha svelato il retroscena della trattativa saltata con lo Spartak Mosca confermando anche la rottura dei rapporti con il Sassuolo che a questo punto lascerà a parametro zero.



"Abbiamo negoziato per 15 giorni con lo Spartak Mosca, il giocatore e il Sassuolo. A trattativa conclusa, abbiamo ricevuto una telefonata con la quale il Gruppo Mapei ci ha comunicato che dopo quindici giorni di trattativa, non avrebbe accettato di trattare con i russi. Avrebbero dovuto avvertire da subito: è stata una mancanza di rispetto per tutti. Rinnovo? Possibilità pari a zero. La dirigenza lo sa già dalla fine della scorsa stagione. In campo, Rogerio continuerà ad essere professionale, lavorando duro e dando il massimo come ha fatto sempre dal primo momento per questo club dove ha superato le 150 presenze"