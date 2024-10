AFP via Getty Images

Aitana Bonmatì vince il suo secondo Pallone d'Oro e si conferma la migliore al mondo

48 minuti fa



Aitana Bonmatì, centrocampista spagnola classe 1998 del Barcellona, ha vinto il secondo Pallone d'Oro negli ultimi due anni: si tratta della quarta vittoria di fila per una giocatrice del Barça, dopo la doppietta di Alexia Putellas nei due anni ancora precedenti.



"Bellissimo essere tornata qui e vincere, ma questo trofeo non si ottiene da soli. Sono fortunata e felice di avere delle compagne straordinarie, cresciute di anno in anno. Grazie anche allo staff e al resto della squadra, al consiglio direttivo e al presidente Laporta".



Podio tutto blaugrana, con Caroline Hansen seconda e Salma Paralluelo terza.