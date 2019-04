Vittoria e primato, l’Ajax conferma il pronostico, batte l’Emmen e sale al primo posto in Eredivisie, con un punto di vantaggio sul PSV, impegnato domani con lo Zwolle. Senza lo squalificato Mazraoui, ten Haag sceglie Kristensen e non Veltman come terzino destro, in avanti turno di riposo per Ziyech, sostituito da Huntelaar, con Tadic che lascia il ruolo di falso nueve per spostarsi a sinistra in un attacco che comprende anche Neres. Pur senza strafare l’Ajax domina la partita, che si sblocca al 9’ con un destro dal limite di van de Beek, bravo a sorprendere Scherpen. Il portiere classe 2000, che l’Ajax tratta ma che i tifosi non vogliono perché supporter dei rivali storici del Feyenoord, è bravo a negare il raddoppio a Schone e van de Beek, ma al 43’ non può fare nulla sul sinistro potente di Blind, al quinto centro in campionato.

GOLEADA - La ripresa fa rima con spettacolo. Cinque gol, due dell’Ajax in otto minuti, con Neres (dopo che Scherpen non tiene una punizione di Tadic) e Huntelaar, in mezzo una bella parata di Onana su Arias. L’autogol di Kuipers manda i titoli di coda sul match, ma l’Emmen trova comunque il modo di sorridere, trovando due reti (buffo autogol di Tagliafico, come Onana che valuta male il passaggio dell’argentino) e Arias. Nel recupero Lang, classe 1999 e fresco di rinnovo fino al 2021, sfiora il primo gol in Eredivisie.

SEGNALI - Senza strafare l’Ajax trova cinque gol, salendo a quota 96 in campionato, ma considerando il valore e la qualità dell’Emmen, terzultimo, il dato va preso con le pinze. La squadra di ten Haag ha idee ed è in grado di fare male in tutti i modi, deve però registrare qualche meccanismo difensivo, deve piacersi di meno e soprattutto tenere alta la concentrazione per 90 minuti. Anche oggi si è concessa qualche pausa di troppo, con la Juve non può assolutamente permetterselo.