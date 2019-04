Frenkie de Jong, centrocampista ora all'Ajax ma già del Barcellona per la prossima stagione, parla a FourFourTwo di un'eventuale finale di Champions League contro la sua prossima squadra: "Una finale contro il Barcellona sarebbe speciale, ma allo stesso tempo non mi importa così tanto contro chi giocheremo. Finché sarò un giocatore dell'Ajax vorrò sempre vedere vincere l'Ajax. Non avrei remore nel cercare di mettere fuori gioco il Barça proprio come abbiamo fatto col Real Madrid".