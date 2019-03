David Neres, esterno offensivo dell'Ajax, in gol al Bernabeu contro il Real Madrid nel poker rifilato ai campione d'Europa uscenti, parla in vista della sfida contro la Juve in Champions: "Cercheremo di fare un altro miracolo, giocheremo il calcio che abbiamo giocato contro Bayern, Benfica e Real Madrid. Non possiamo avere paura. E' chiaro che dall'altro lato c'è una grande squadra ma la cosa più importante è giocare come sappiamo".