Nicolás Tagliafico, terzino dell'Ajax, ha parlato ai microfoni del Mirror della prossima partita di Champions League contro la Juventus: "Possiamo giocarcela senza paura e ottenere un altro buon risultato, non abbiamo paura. Siamo andati a Madrid per vincere e abbiamo giocato la migliore partita dell'anno, all'andata il risultato ci ha penalizzato ma il ritorno è stato fantastico. Al Bernabéu abbiamo giocato come se fossimo in casa. Abbiamo bisogno di una prestazione come quella contro la Juve. Vittoria possibile? Certo, dobbiamo sfruttare le occasioni e divertirci, in questo modo possiamo scrivere la storia. Anche se non sarà facile, perché i bianconeri hanno una grande squadra e grandi individualità come Ronaldo"