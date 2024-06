Albania, Sylvinho: "Giocare contro l'Italia? Menomale che non c'è più Mancini..."

Il debuttoagliincombe: la squadra dise la vedrà consabato 15 giugno. Sulla strada che potrebbe portare dunque gli azzurri al bis, i primi avversari saranno gli uomini di. Il commissario tecnico brasiliano, con un passato in Italia,, ha parlato al Corriere della Sera. Le sue parole.- "Al sorteggio ho pensato:(ride, ndr).. Per noi sarà comunque durissima: da brasiliano l’Italia mi ha fatto piangere nelcon Paolo. Ma la amo tanto. Da Mancini (cui ha fatto da secondo al club nerazzurro, ndr) ho ricevuto tanto, lui èconosce i calciatori, ha personalità, leadership, tranquillità. Io spero di avergli dato qualcosa".

"Le mie squadre si riconoscono: è fondamentale soprattutto se c’è poco tempo per lavorare, come in una Nazionale. Gruppo duro? Non l’abbiamo presa male,Siamo una Nazionale giovane, alla seconda partecipazione dopo quella del 2016 con Gianni De Biasi. Siamo cresciuti molto e dobbiamo imparare tanto: vogliamo sfruttare con responsabilità questo momento.