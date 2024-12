Lazio, record in Europa per gol dalla panchina. Marusic e Castellanos sono due garanzie

Getty Images

Adamè il decimo marcatore dalla panchina della. Dato da record per i biancocelesti, che eguagliano: nessuno nei cinque principali campionati europei ha fatto meglio. E questo è anche specchio della filosofia di Baroni, che punta a coinvolgere tutti, sempre, e spinge da inizio anno su un concetto: chi subentra deve correre più di chi parte titolare. Marusic peraltro è anche il; anche questo un dato significativo di quanto ogni singolo si senta partecipe del percorso collettivo intrapreso dalla squadra.

Il terzino montenegrino non segnava da marzo scorso, quando decise - anche all'ora con un gol allo scadere - la delicata sfida interna contro la Juventus, alla prima di Tudor in panchina. In generale per lui, che non è esattamente un goleador, è stata la prima rete in carriera da subentrante che comunque ha confermato una statistica: quando segna lui la Lazio non perde mai. Una garanzia che fa il paio con quella di. Una sola volta infatti la squadra biancoceleste, dall'estate del 2023, è riuscita a vincere senza di lui tra i convocati. E da quando Baroni siede in panchina,