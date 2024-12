Lazio, manovre urgenti a centrocampo: Fabiani prova a convincere Lotito

Getty Images

Un rinforzo a centrocampo è la priorità in casa. Almeno secondoe il tecnicoinvece, stando a quanto riporta oggi il Messaggero, sembrerebbe meno convinto dell'urgenza di effettuare già a gennaio un investimento pesante nel reparto.e quindi al massimo avrebbe aperto alla possibilità di un colpo low cost; un'occasione da cogliere qualora si presentasse con le giuste condizioni. Il ds però sta provando a convincerlo a rivedere questa posizione.

Per riuscire a smuovere Lotito su possibili operazioni in entrataAlleggerire il bilancio da stipendi pesanti e, di fatto, inutili potrebbe risultare decisivo nell'opera di convincimento. Per questo si è registrata nei giorni scorsi un'Con le valigie pronte c'è anche. Il paraguayano, arrivato nell'estate del 2023, è stato utile di fatto solo in Primavera per una stagione, senza mai riuscire a ritagliarsi spazio in prima squadra. Andrà all'Atlas, in Messico. Il trasferimento sarà definito, salvo sorprese, già entro i primi giorni del nuovo anno. Poi servirà ragionare sul futuro di. Se Fabiani riuscirà a liberarsi anche di loro, allora diventerebbe molto probabile almeno un'intervento in entrata a centrocampo, senza affidarsi solo a giovani scommesse a poco prezzo.