Juventus riacciuffata dal Parma al 93', il tecnico bianconero Massimiliano Allegri analizza il match a Dazn: "Siamo stati molto leggeri in fase difensiva, abbiamo sbagliato sul secondo e sul terzo gol. Sull'ultimo in maniera clamorosa, con la palla in bandierina: una giocata concettualmente sbagliata. Abbiamo creato molto e tirato molto in porta, una partita divertente ma alla fine abbiamo fatto 3-3. Sul primo gol c'era un cross su cui dovevamo uscire e Cancelo non ha seguito l'inserimento. Sul secondo gol siamo usciti presto e lasciato una voragine. Sono giocate fatte con superficialità e poi le paghi, lasci punti per strada. Non cambia niente perché abbiamo un buon vantaggio, però ci vuole più concentrazione e non cominciare a dare le cose per scontato, è l'unico rischio che abbiamo. Abbiamo fatto 45 minuti buoni in fase difensiva anche, nella ripresa è normale che loro dovesser far qualcosa. Noi abbiamo fatto il 2-0 e subito dopo subito il 2-1, abbiamo abbassato la tensione. Chi aveva la palla e chi marcava in area. Non si può giocare una palla dentro l'area al 92' (giocata da parte di Mandzukic, ndr), piuttosto si butta in laterale. Lì finisce la partita, invece abbiamo perso punti. Ma in questo momento ci fa bene: altrimenti anche oggi dopo Bergamo avremmo ripreso il cammino in campionato, invece quando sei più superficiale è giusto pagarla. Ci prepariamo per la Champions? No per il Sassuolo: oggi poteva essere una vittoria importante per chiudere la settimana, abbiamo fatto una bella partita ma non esiste fare tre gol in casa e prenderne tre. Vuol dire che abbiamo iniziato a giocare solo per la fase offensiva. Meritati quattro punti in questa settimana? Sono d'accordo. Con la Lazio era importante vincere e siamo stati fortunati, oggi l'abbiamo pagata e bisogna alzare l'attenzione. A difesa schierare gli errori sono stati sul secondo gol e quando Caceres ha salvato su Inglese. Nel secondo tempo ha potuto attaccare più su Martin che era un po' che non giocava e noi siamo calati. La partita comunque doveva finire su quella palla lì a fine partita, era giusto buttarla in tribuna: se metti una palla in mezzo al 92' sei stato superficiale".