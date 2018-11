L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato alla Rai il ko per mano del Manchester United: "Il calcio è anche questo. Ci sono gare in cui meriti di vincere, di fare tanti gol; bisogna segnare quando si ha l'occasione, loro alla fine hanno messo dentro Fellaini e Rashford che sicuramente ci hanno creato dei problemi. Soprattutto Fellaini che si è messo lì su queste palle alte e noi abbiamo regalato due falli. Abbiamo regalato delle occasioni, loro sono stati bravi a sfruttare le situazioni da palla inattiva. Dispiace, si resta choccati quando giochi così senza portare a casa il risultato. Tuttavia il primo posto resta nelle nostre mani, ora bisogna rialzarsi e pensare al campionato".



Su Mourinho: "Io ho le mie reazioni, lui le sue. Non giudico gli altri, dico solo che la mia squadra ha fatto una bellissima partita. Purtroppo, anche in campionato, non riusciamo a portarci sul 2 o 3-0 quando lo meritiamo. Bisogna lavorare in tal senso".



Sul gol di Ronaldo: "Sapevamo delle difficoltà della gara. Ronaldo ha segnato un bel gol su grande assist di Bonucci. Purtroppo abbiamo perso, ma il destino è ancora nelle nostre mani. Possiamo ancora superare il girone come prima classificata".