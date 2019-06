Le finali europee sono in archivio, con il Liverpool campione della Champions e il Chelsea vincitore in Europa League. Ora entra nel vivo il calciomercato e si fa sul serio per il primo tormentone: la panchina della Juventus. Baku e Madrid segnano la fine dell'attesa, i bianconeri sono pronti a rompere gli indugi per regalarsi l'erede di Massimiliano Allegri e la prossima settimana sarà quella decisiva: da Agnelli a Nedved e Paratici, la volontà e di chiudere la vicenda in breve tempo per poter programmare la stagione e avviare i lavori, tra acquisti, cessioni e preparazione per un nuovo assalto alla Champions. ATTESA PER SARRI - I fari sono puntati soprattutto su Maurizio Sarri, indiziato numero uno per prendere le redini della Juve. Le sue dichiarazioni dopo il successo sull'Arsenal non hanno chiuso alla possibilità di allenare gli acerrimi rivali ai tempi del Napoli, e i prossimi giorni saranno quelli chiave per definire il suo futuro: un principio d'accordo con la società bianconera c'è già su durata del contratto e ingaggio, manca il via libera del Chelsea che potrebbe arrivare una volta trovato il successore di Sarri. Scalpore hanno generato le voci su una presenza del tecnico toscano a Milano in giornata, ben più solidi sono i contatti che proseguono con continuità tra i vertici juventini e l'agente Ramadani per sbloccare la situazione. Attesa per Sarri, candidato principale per la panchina bianconera, più defilato nella corsa Mauricio Pochettino che, in conferenza stampa, si è lasciato andare a un commento criptico sulla sua permanenza, o meno, al Tottenham: "Si può parlare tanto adesso ma è presto. Avremo tempo per parlare del futuro. Il futuro può essere domani o dopodomani". Ore di attesa, scatta il countdown: è la settimana decisiva per scoprire il prossimo allenatore della Juventus.