AFP via Getty Images

Allenatore Roma: Fabregas avanza in quota, ma i bookie “confermano” l’arrivo di Pioli

un' ora fa



È Cesc Fabregas il nome nuovo per la panchina della Roma. L’attuale tecnico del Como è tra i favoriti come successore di Claudio Ranieri, come testimoniano i bookmaker: scende infatti da 15 a 5 volte la posta l’approdo dello spagnolo sulla panchina giallorossa, segno di come lo spagnolo sia un candidato forte.



Tuttavia, resta ancora in pole Stefano Pioli, in leggerissima salita su Sisal a quota 2 rispetto all’1,85 di quindici giorni fa, seguito in lavagna da Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri a 5 volte la posta. Difficile un ritorno di Vincenzo Montella, passato da 6,50 a 12 volte la posta, ancora più distante Daniele De Rossi, offerto a 50 come l’attuale tecnico della Nazionale Luciano Spalletti.